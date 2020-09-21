ست وفيات و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس المحتلة علي الجبريني عن تسجيل ست حالات وفاة و146 إصابة جديدة، نتيجة استمرار تفشي الفيروس بالمدينة.





وأوضح الجبريني، أن تدهورًا خطيرًا، طرأٔ على الوضع الصحي والبيئي في مدينة القدس، يومي السبت والأحد، أسفر عن تسجيل ست حالات وفاة و146 إصابة.





وذكر أن الوفيات الست، شهدتها أحياء جبل المكبر، شعفاط، البلدة القديمة، قلنديا، وبيت حنينا حالتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 54 منذ بداية الجائحة.





وأشار إلى أن "الارتفاع الحاد بعدد الوفيات في القدس، مقترن تمامًا بارتفاع حالات الوفاة في البلاد، حيث تم تسجيل 40 حالة وفاة خلال 48 ساعة فقط، نظرًا لتدهور حالة عدد كبير من المرضى، والارتفاع الحاد في عدد الحالات الخطيرة والموصولة على أجهزة التنفس".





وأكد ارتفاع عدد الإصابات النشطة إلى 1830 بعد تسجيل 246 حالة شفاء، في حين بلغ مجموع الإصابات في مدينة القدس منذ آذار/ مارس الماضي 8841 إصابة.





وحذر الجبريني من خطورة الوضع في ضوء التقارير الصادرة عن المستشفيات، والتي تشير إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الخطيرة.





وأشار إلى انخفاض عدد الفحوصات في القدس، وتأخر صدور عدد كبير من النتائج، متمنيًا على المواطنين التوجه إلى مراكز الفحص المنتشرة بالمدينة، والمواظبة على التعقيم وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الخاصة بالتقييد والإغلاق.

رام الله - دنيا الوطن