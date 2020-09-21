شؤون فلسطينية

ملادينوف: الصحة العالمية سلمت غزة 20 ألف مسحة لفحص (كورونا)

ملادينوف: الصحة العالمية سلمت غزة 20 ألف مسحة لفحص (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن تسليم منظمة الصحة العالمية، عشرين ألف مسحة خاصة بفحص الإصابة بفيروس (كورونا) لقطاع غزة.

وقال ملادينوف، في تغريدة له عبر (تويتر): "شكرًا لمنظمة الصحة العالمية على الحفاظ على إمدادات ثابتة من مواد فيرويس (كورونا)، واستجابتها للنقص الحاد في غزة".

وأضاف: "تم اليوم تسليم 20000 مسحة إضافية ومستلزمات استخراج المختبرات لـ 6000 اختبار، عمل حاسم لاحتواء انتشار الفيروس".

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