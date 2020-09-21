طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم والدجاج بغزة
رام الله - دنيا الوطن
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في القطاع، والتي شهدت استقرار نسبي.
وفيما يلي القائمة المحدثة للأسعار بالشيكل:
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
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