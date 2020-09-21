رداً على الاتهامات.. وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

وأضاف الوزير، أن التدخل الثاني: يشمل مشاريع للمحافظات الشمالية والجنوبية، منها: مشروع برنامج الإقراض الطارئ "صمود" من خلال صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن، ومشروع تعزيز روح المبادرة والتشغيل الذاتي من خلال خلق المنافسة في مشاريع الشباب بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وكذلك مشروع غزة الطارئ- العمل مقابل المال ودعم التشغيل الذاتي عبر الإنترنت بدعم من البنك الدولي من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية، ومشروع خطوات السلام - خبرات اقتصادية واجتماعية لتنمية مستدامة في فلسطين بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأيضا برنامج مشروعك بدعم من بنك فلسطين، بالإضافة إلى مشروع (Start Up) بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.





وأكد أبو جيش، أن قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة الـ 18، وخاصة وزارة العمل، حيث سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضاً مع مؤسسة الـ (GIZ) لدعم المشاريع متناهية الصغر التي تضررت من جائحة (كورونا).



وأشار أبو جيش إلى أن الوضع الحالي في القطاع، يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك، إلى التكاتف والتعاون للخروج من الجائحة بأقل الأضرار، والخسائر الاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل د. نصري أبو جيش: إن الوزارة منذ اللحظة الأولى لتفشي جائحة (كورونا) تعمل على تكاتف جميع الجهود لضمان استمرارية عمل جميع المؤسسات في فلسطين، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وكذلك العمل على دعم حاجة المواطنين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء من خلال مشاريع التشغيل، التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال، مشيراً إلى أنه ومنذ الإعلان عن تفشي الفيروس في صفوف السكان غير المحجورين في المحافظات الجنوبية، استنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل؛ لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات رئيس الوزراء، د. محمد اشتية.وأكد أبو جيش، في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه منذ البداية طالبنا بأن يكون المشروع للوطن بكامله، إلا أن المشروع كان مخصصاً من البنك الدولي للمحافظات الشمالية، كون الوباء منتشراً بها، وتم التأكيد من قبل الوزارة بأنها تعمل لمشروع متخصص للمحافظات الجنوبية، وجاري العمل عليه مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، وخصوصاً بعد انتشار الوباء في المحافظات الجنوبية.وطمأن أبو جيش أهلنا في المحافظات الجنوبية، بأن الوزارة تنفذ العديد من المشاريع من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، عبر تدخلين، التدخل الأول: مباشر للمحافظات الجنوبية، ويشمل عدة مشاريع، أبرزها: مشروع خلق فرص عمل لشابات غزة بدعم من الحكومة اليابانية (UNDP)، ومشروع تحسين الأمن الغذائي للأسر الهشة المتضررة من (كوفيد- 19) في قطاع غزة من خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال (GIZ)، ومشروع دعم غزة خلال جائحة (كوفيد- 19) من خلال مؤسسة سلوفيينا الهادف لتحسين الوضع الصحي للعائلات الفقيرة، ومشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم "التشغيل المؤقت" بدعم من دولة النرويج من خلال الـ (UNDP)، ومشروع الآمال الخضراء لغزة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.