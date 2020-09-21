عاجل

  • الصحة بغزة: تعافي 37 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

  • الصحة بغزة: تسجيل (42) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

  • وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

  • وزير العمل: مشروع البنك الدولي لدعم العمال المتضررين من كورونا مخصص للضفة الغربية

شؤون فلسطينية

رداً على الاتهامات.. وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

رداً على الاتهامات.. وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة
نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل د. نصري أبو جيش: إن الوزارة منذ اللحظة الأولى لتفشي جائحة (كورونا) تعمل على تكاتف جميع الجهود لضمان استمرارية عمل جميع المؤسسات في فلسطين، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وكذلك العمل على دعم حاجة المواطنين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء من خلال مشاريع التشغيل، التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال، مشيراً إلى أنه ومنذ الإعلان عن تفشي الفيروس في صفوف السكان غير المحجورين في المحافظات الجنوبية، استنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل؛ لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات رئيس الوزراء، د. محمد اشتية.

وأكد أبو جيش، في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه منذ البداية طالبنا بأن يكون المشروع للوطن بكامله، إلا أن المشروع كان مخصصاً من البنك الدولي للمحافظات الشمالية، كون الوباء منتشراً بها، وتم التأكيد من قبل الوزارة بأنها تعمل لمشروع متخصص للمحافظات الجنوبية، وجاري العمل عليه مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، وخصوصاً بعد انتشار الوباء في المحافظات الجنوبية.

وطمأن أبو جيش أهلنا في المحافظات الجنوبية، بأن الوزارة تنفذ العديد من المشاريع من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، عبر تدخلين، التدخل الأول: مباشر للمحافظات الجنوبية، ويشمل عدة مشاريع، أبرزها: مشروع خلق فرص عمل لشابات غزة بدعم من الحكومة اليابانية (UNDP)، ومشروع تحسين الأمن الغذائي للأسر الهشة المتضررة من (كوفيد- 19) في قطاع غزة من خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال (GIZ)، ومشروع دعم غزة خلال جائحة (كوفيد- 19) من خلال مؤسسة سلوفيينا الهادف لتحسين الوضع الصحي للعائلات الفقيرة، ومشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم "التشغيل المؤقت" بدعم من دولة النرويج من خلال الـ (UNDP)، ومشروع الآمال الخضراء لغزة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأضاف الوزير، أن التدخل الثاني: يشمل مشاريع للمحافظات الشمالية والجنوبية، منها: مشروع برنامج الإقراض الطارئ "صمود" من خلال صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن، ومشروع تعزيز روح المبادرة والتشغيل الذاتي من خلال خلق المنافسة في مشاريع الشباب بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وكذلك مشروع غزة الطارئ- العمل مقابل المال ودعم التشغيل الذاتي عبر الإنترنت بدعم من البنك الدولي من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية، ومشروع خطوات السلام - خبرات اقتصادية واجتماعية لتنمية مستدامة في فلسطين بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأيضا برنامج مشروعك بدعم من بنك فلسطين، بالإضافة إلى مشروع (Start Up) بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.


وأكد أبو جيش، أن قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة الـ 18، وخاصة وزارة العمل، حيث سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضاً مع مؤسسة الـ (GIZ) لدعم المشاريع متناهية الصغر التي تضررت من جائحة (كورونا).

وأشار أبو جيش إلى أن الوضع الحالي في القطاع، يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك، إلى التكاتف والتعاون للخروج من الجائحة بأقل الأضرار، والخسائر الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم والدجاج بغزة

طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم والدجاج بغزة

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

وزارة الاقتصاد الوطني تُرخص ثمانية مصانع بحجم استثماري 8.5 مليون دولار

وزارة الاقتصاد الوطني تُرخص ثمانية مصانع بحجم استثماري 8.5 مليون دولار

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل ( 42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل ( 42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم الإسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري

اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم الإسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

منوعات

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: تحت تهديد &#34;السكين&#34;.. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: تحت تهديد "السكين".. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بالصوت: (سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

بالصوت: (سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

عربي

لبنان يُسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

تحذير من فيضان محتمل في مصر

تحذير من فيضان محتمل في مصر

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات &#34;سيادي&#34;

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"