رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

دعا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، جميع المواطنين للتوجه إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه وحمايته من اقتحامات المستوطنين، وعدم الالتفات إلى ما ينشره الاحتلال.





وأوضح الهدمي، أن الاحتلال يستغل فترة الأعياد من أجل تكثيف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع منع الفلسطينيين من الوصول للمسجد والصلاة فيه، بحجة جائحة (كورونا).





وأشار إلى أن الاحتلال، يسمح للمستوطنين، الذين يبعدون أكثر من 500 متر عن الأقصى، بالوصول إليه بينما يمنع المقدسيين منذ ذلك.





ونبه رئيس الهيئة المقدسية إلى أن الاحتلال، استغل جائحة (كورونا) وقوانين الإبعاد في محاولة منه لتفريغ الأقصى من المرابطين فيه، لكنه فشل في ذلك بجهود الدعوات المستمرة للرباط في المسجد، وقدوم المواطنين للصلاة والرباط فيه من كل المدن الفلسطينية.





وشدد الهدمي على أن التطبيع مع الاحتلال زاد من جرأته في ارتكاب الجرائم بحق المقدسيين، وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الواقع المقدسي بعد الإعلان الأميركي عن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، والتطبيع العربي مع الاحتلال.





وأكد على أن تهجير المقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى، جرائم دولية، يحاسب عليها القانون الدولي.





ونبه إلى أن صعوبة إجراءات الترخيص والقوانين، التي أقرها الاحتلال للمقدسيين، دفعهم للبناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن هذا البناء عزز من تواجد المقدسيين داخل القدس، ومن الحفاظ على المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن