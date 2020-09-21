الصحة بغزة: تسجيل (42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها 1952 عينة.





وأوضحت الوزارة، أنها سجلت (37) حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2400.





وأكدت أن الحالات النشطة حالياً 1830حالة، بينما بلغ عدد المتعافين (553) حالة، ووصلت عدد الوفيات لـ (17) حالة.

غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، عن تسجيل (42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.