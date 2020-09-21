الصحة بغزة: تسجيل (42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، عن تسجيل (42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، عن تسجيل (42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها 1952 عينة.
وأوضحت الوزارة، أنها سجلت (37) حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2400.
وأكدت أن الحالات النشطة حالياً 1830حالة، بينما بلغ عدد المتعافين (553) حالة، ووصلت عدد الوفيات لـ (17) حالة.
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