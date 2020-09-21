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الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم
رام الله - دنيا الوطن
عقد الفريق الوطني لتعليم الكبار، والجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV international ) أمس، الاجتماع الأول الخاص بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات في مقر وزارة التربية والتعليم، واتفق الفريق على خطة المراجعة، بما يتناسب مع المتغيرات التي فرضتها جائحة (كورونا).

وأكد صادق الخضور، مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، على أهمية تعليم الكبار في فلسطين، وضرورة منحه كل الاهتمام من كافة الشركاء، و قال: إن تحديث الاستراتيجية وتطويرها، بما ينسجم مع التحولات والتطورات العصرية والتكنولوجية، ضرورة ملحة لخدمة كبار السن.

بدورها، أكدت علا عيسى، المدير الوطني للجمعية الألمانية لتعليم الكبار، على استمرارية دعم الجمعية لتعليم الكبار في فلسطين، ودعم تطوير الاستراتيجية، والمساهة في تنفيذ الأنشطة والتدخلات التي ستتضمنها الخطة الوطنية.

وتحدث غانم عمر، مدير دائرة كبار السن في وزارة التنمية الاجتماعية، عن أهمية العمل، الذي سيقوم به الفريق الوطني في تحديث الاستراتيجية، وعن أهمية الشراكة والدعم الألماني لتعليم الكبار في فلسطين، والمضي قدماً بمواكبة التطورات والتحولات العالمية في مجال تعليم الكبار في العالم، وتنفيذها في فلسطين، وقد جرى ذلك مع أخذ إجراءات التباعد خلال الاجتماع.

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