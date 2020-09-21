اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم الإسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري

أعلن كونجرس الاتحاد العام لنقابات بريطانيا، الذي يضم في عضويته أكثر من 12 مليون عضو، من بينهم أعضاء اتحاد الصحفيين البريطاني والإيرلندي، معارضته الكاملة لنية الحكومة الإسرائيلية، المعلنة لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية.





وقال بيان صادر عن مؤتمره 66، إن خطوة الضم الإسرائيلية غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتوضح أنه لا توجد نية من جانب الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وستكون خطوة أخرى مهمة في إنشاء نظام الفصل العنصري.





وأضاف، لقد وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي لفترة طويلة جدًا حيث سُمح لدولة إسرائيل بارتكاب جرائمها، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه أو قبوله بعد الآن، هناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ إجراءات حاسمة، فيما يتعلق بأعمال إسرائيل غير القانونية ضد الفلسطينيين.



