لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

تواصلت اليوم الاثنين، الإجراءات المشددة لمكافحة تفشّي فيروس (كورونا) الوبائي في قطاع غزة لليوم الـ 28 على التوالي.





وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح أمس الأحد، في أحدث إحصائية لها، تسجيل 45 إصابة جديدة بعد فحص 2122 عينة خلال 24 ساعة.





وقالت: إنّ عدد المصابين ارتفع إلى 2358 إصابة في حصيلة إجمالية، تشمل الإصابات داخل المجتمع والعائدين من الخارج، مسجّلة 17 حالة وفاة و516 حالة تعافٍ.





وبرغم إعلاناتها بتخفيف بعض قيود الإغلاق في مناطق معيّنة في قطاع غزة، إلّا أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني، أكّدت استمرار منع التحرك بين جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، مشدّدة على أنّها ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.





كما أكّدت الوزارة على استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.





وأوضحت، أنّ تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، مؤكّدة على حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم، كما أكّدت استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.





وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، فرضت منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت عن حظر التجول، وفرضت إجراءات مُشددة في قطاع غزة؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع.

رام الله - دنيا الوطن