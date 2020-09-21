عاجل

  • الصحة بغزة: تعافي 37 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

  • الصحة بغزة: تسجيل (42) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

  • وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

  • وزير العمل: مشروع البنك الدولي لدعم العمال المتضررين من كورونا مخصص للضفة الغربية

شؤون فلسطينية

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت اليوم الاثنين، الإجراءات المشددة لمكافحة تفشّي فيروس (كورونا) الوبائي في قطاع غزة لليوم الـ 28 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح أمس الأحد، في أحدث إحصائية لها، تسجيل 45 إصابة جديدة بعد فحص 2122 عينة خلال 24 ساعة.

وقالت: إنّ عدد المصابين ارتفع إلى 2358 إصابة في حصيلة إجمالية، تشمل الإصابات داخل المجتمع والعائدين من الخارج، مسجّلة 17 حالة وفاة و516 حالة تعافٍ.

وبرغم إعلاناتها بتخفيف بعض قيود الإغلاق في مناطق معيّنة في قطاع غزة، إلّا أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني، أكّدت استمرار منع التحرك بين جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، مشدّدة على أنّها ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أكّدت الوزارة على استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

وأوضحت، أنّ تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، مؤكّدة على حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم، كما أكّدت استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، فرضت منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت عن حظر التجول، وفرضت إجراءات مُشددة في قطاع غزة؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع.

أخبار ذات صلة

طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم والدجاج بغزة

طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم والدجاج بغزة

رداً على الاتهامات.. وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

رداً على الاتهامات.. وزير العمل: قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

وزارة الاقتصاد الوطني تُرخص ثمانية مصانع بحجم استثماري 8.5 مليون دولار

وزارة الاقتصاد الوطني تُرخص ثمانية مصانع بحجم استثماري 8.5 مليون دولار

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل ( 42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل ( 42) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

أريحا: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد حالات التعافي

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ 67

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

رئيس الهيئة المقدسية يدعو إلى التوجه للمسجد الأقصى وحمايته من المستوطنين

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

الفريق الوطني لتعليم كبار السن يجتمع لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتعليمهم

اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم الإسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري

اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم الإسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ 28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

منوعات

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: تحت تهديد &#34;السكين&#34;.. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: تحت تهديد "السكين".. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بالصوت: (سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

بالصوت: (سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

عربي

لبنان يُسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

تحذير من فيضان محتمل في مصر

تحذير من فيضان محتمل في مصر

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات &#34;سيادي&#34;

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"