الرئيس الجزائري: فرنسا مطالبة بإعادة المزيد من رفات شهدائنا والاعتراف بجرائمها





وأضاف تبون في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية: "لا نريد أن تتوقف تلك الخطوة الصغيرة"، مؤكداً أنه "لابد من الاعتراف ببعض الجرائم الاستعمارية، التي ارتكبت في حق الجزائر والجزائريين".



وأضاف تبون: "من يستهدفوننا من لوبيات فرنسا، فليعلموا بأننا لن نتراجع شبراً واحداً عن سيادتنا"، مشيراً إلى وجود "لوبي فرنسي يحاول تعكير العلاقة مع باريس، وأن هذا اللوبي الفرنسي، يستغل منظمات غير حكومية في التعكير".



كما أكد تبون، أن الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا، يجب أن يُعاد للجزائر.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: إنه يتوجب على فرنسا إعادة رفات المزيد من شهداء المقاومة الجزائرية، والاعتراف بجرائمها، لافتاً إلى أن استعادة عدد من الجثامين في السابق خطوة صغيرة.