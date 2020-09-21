الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت شبان من مدن الضفة المحتلة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب "أدهم زياد أبو عيشة"، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، والشاب "اسلام صبري مسالمة"، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.



واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا الناشط المسن "خيري سعيد حنون" (61 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.