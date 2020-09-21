مجدلاني: بعض الدول ذهبت مسلوبة الإرادة والقرار الوطني نحو التطبيع

وقال مجدلاني، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، إن بلد المليون شهيد، تدرك خطورة الاحتلال، وهي التي تعرضت للاستعمار، فلا سلام ولا أمن ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال.





وأضاف: "هذا الموقف العروبي الأصيل، ليس غريباً على الجزائر التي دعمت ومازالت تقدم الدعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجزائر اليوم، أرسلت رسالة للمهرولين للتطبيع ولإدارة ترامب، حيث قالت: إنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل، ولن تبارك أيضاً من قام بالتوقيع على اتفاقية سلام مع تل أبيب".





وثمن مجدلاني موقف الرئيس الجزائري، وشعب الجزائر على هذا الموقف الوطني، مما يؤكد أن القضية الفلسطينية، مازالت تمثل القضية المركزية، وإن ذهبت بعض الدول مسلوبة الإرادة والقرار الوطني المستقل والمرتهن لإدارة ترامب، نحو التطبيع.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "إن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل، ولن تكون جزءاً منها"، رداً على هرولة التطبيع، التي تقوم بها بعض الدول العربية، وانسجاماً مع الموقف المبدئي والثابت للجزائر بدعم القضية الفلسطينية.