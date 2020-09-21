شؤون فلسطينية

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم العروب شمال محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية للاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بمداهمة عدة منازل فيه، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وشهدت منطقة وسط العروب أعنف المواجهات التي استخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة لاستهداف قوات الاحتلال.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل المخيم واعتلت أسطح المنازل والعمارات السكنية حيث أطلقت قنابل الصوت و الغاز بشكل كثيف تجاه المواطنين الى جانب اطلاق قنابل مضيئة في سماء المخيم.
ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أدهم زياد أبو عيشة، والشاب اسلام صبري مسالمة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.

ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م ثم بناء مستوطنة "كريات أربع" يسعى الاحتلال لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، ساعده في ذلك تقسيم اتفاقية أوسلو للمدينة قسمين، الأمر الذي وضع الخليل والمسجد الإبراهيمي تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

مجدلاني: بعض الدول ذهبت مسلوبة الإرادة والقرار الوطني نحو التطبيع

مجدلاني: بعض الدول ذهبت مسلوبة الإرادة والقرار الوطني نحو التطبيع

الامانة العامة لاتحاد المرأة تطالب بعقاب الجناة مرتكبي جريمة واد النار

الامانة العامة لاتحاد المرأة تطالب بعقاب الجناة مرتكبي جريمة واد النار

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين

الأحمد: القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي ولا نخاف من المهرولين للتطبيع

الأحمد: القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي ولا نخاف من المهرولين للتطبيع

انخفاض مفاجئ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

انحسار الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

انحسار الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

بـ &#34;اندماج الشعبين&#34;.. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بـ "اندماج الشعبين".. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منوعات

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

(سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

(سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

عربي

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات &#34;سيادي&#34;

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا