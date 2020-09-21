دولي

مُدونة إسرائيلية تكشف معلومات استخباراتية سرية تُهدد أمن مسؤولين بارزين

مُدونة إسرائيلية تكشف معلومات استخباراتية سرية تُهدد أمن مسؤولين بارزين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن المدونة تيكون عولام، المعنية بكشف معلومات استخباراتية سرية، كشفها لاسم قائد "وحدة شلداغ" وهي: "وحدة كوماندو ونخبة في سلاح الجو" وهو يدعى أيوب كيوف.

وقالت المدونة، إن قائد وحدة شلداغ أيوب كيوف، هو عربي درزي من بلدة عسفية، مضيفةً: "الكشف عن اسم قائد وحدة شلداغ هو ثاني انتهاك للرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين ضابط درزي في منصب قائد وحدة شلداغ".

وأضافت المدونة: "التكتم على هويات كبار ضباط الجيش، يهدف إلى حمايتهم من مهاجمتهم أثناء الخدمة العسكرية وبعدها، والتكتم على هويات كبار الضباط يهدف ايضاً الى حمايتهم من المحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي، ارتكب جرائم حرب، ويجب أن يخضع للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب هو من الأسباب التي تجعلني أفضح أفراده".

وأكملت: "من ممارسات الجيش العنصرية، أنه ترك وراءه خلال عملية في غزة أخيراً، المقدم محمود خير الدين؛ لأنه درزي، بينما كان خير الدين على قيد الحياة، تقدم بطلب دون جدوى؛ للحصول على تصريح لبناء منزل لعائلته".

واستكملت: "يرفض نظام الفصل العنصري في إسرائيل، بشكل روتيني، طلبات لمواطنيه غير اليهود".

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