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شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تصريحاته المساندة للقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري "هكذا قال رئيس بلد المليون شهيد رداً على التطبيع والمطبعين".

وأضاف الشيخ: "شتان ما بين من جُبلت مواقفهم بدم الشهداء، وبين أقلام القصور، التي تدافع عن حلفها مع إسرائيل، وتحاول شيطنة الفلسطينيين، عاشت الجزائر، وتحيا فلسطين".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال: إن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل، ولن تكون جزءاً منها، وأن القضية الفلسطينية مقدسة، ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.


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