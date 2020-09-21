عاجل

  • مجموعة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال

  • الرئيس الجزائري: فرنسا مطالبة بإعادة المزيد من رفات شهدائنا والاعتراف بجرائمها

شؤون فلسطينية

الأحمد: القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي ولا نخاف من المهرولين للتطبيع

الأحمد: القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي ولا نخاف من المهرولين للتطبيع
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي، مضيفاً: "إما مع القدس أو ضدها".

وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين): "لا للتطبيع ونعم نصاً ونروحاً لمبادرة السلام العربية، ولا نخاف ولا نحبط من المهرولين نحو التطبيع".

وتابع الأحمد: "موقف الرئيس الجزائري تبون يدل على عمق البعد العربي والجزائري للقضية الفلسطينية، ولم نُفاجأ بخطابه، الذي يؤكد على صلابة الموقف الجزائري ضد التطبيع".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على شاب مقدسي

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

مجدلاني: بعض الدول ذهبت مسلوبة الإرادة والقرار الوطني نحو التطبيع

مجدلاني: بعض الدول ذهبت مسلوبة الإرادة والقرار الوطني نحو التطبيع

الامانة العامة لاتحاد المرأة تطالب بعقاب الجناة مرتكبي جريمة واد النار

الامانة العامة لاتحاد المرأة تطالب بعقاب الجناة مرتكبي جريمة واد النار

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين

حسين الشيخ يُوجّه رسالة للرئيس الجزائري بعد تصريحاته حول فلسطين

انخفاض مفاجئ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

لليوم الـ28 تواليًا.. تواصل الإجراءات في القطاع لمكافحة (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

مواجهات في مخيم العروب واعتقال مواطنين ونصب حواجز في الخليل

انحسار الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

انحسار الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

بـ &#34;اندماج الشعبين&#34;.. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بـ "اندماج الشعبين".. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منوعات

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

بعد إنفصالهما.. حفل زفاف يجمع هاندا أرتشيل بحبيبها السابق

(سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

(سمير غانم) يوضح حقيقة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: ما هي التهمة التي وجهت لأحمد حسن وزوجته زينب؟

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

عربي

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات &#34;سيادي&#34;

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا