الأحمد: القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي ولا نخاف من المهرولين للتطبيع

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن القضية الفلسطينية لا تحتمل اللون الرمادي، مضيفاً: "إما مع القدس أو ضدها".





وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين): "لا للتطبيع ونعم نصاً ونروحاً لمبادرة السلام العربية، ولا نخاف ولا نحبط من المهرولين نحو التطبيع".





وتابع الأحمد: "موقف الرئيس الجزائري تبون يدل على عمق البعد العربي والجزائري للقضية الفلسطينية، ولم نُفاجأ بخطابه، الذي يؤكد على صلابة الموقف الجزائري ضد التطبيع".





رام الله - دنيا الوطن