لبنان يسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان ​وزارة الصحة العامة اللبنانية​ في تقريرها، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 حالة وفاة، و1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط /فبرايرالماضي إلى 29303 حالات.



وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، وفق وكالة (سبوتنك)، إنه أجرى إتصال مع وزير الصحة اللبنانية وتم الإتفاق على أن تجتمع غداً اللجنة الأمنية في وزارة الصحة وتأخذ توصية بإقفال البلد.



وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "مؤشر خطير جداً، بسبب الإهمال والتفلت الحاصل، وعدم تطبيق الإجراءات المتخذة"، لافتاً إلى أن "هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن كورونا مزحة أو مؤامرة أو كذبة، للأسف الاستهتار أوصلنا إلى هذه الحالة ومن الممكن أن نذهب إلى وضع أسوأ من ذلك بكثير".



وشدد عراجي على أن "المشكلة الكبيرة في البلاد هو القطاع الاستشفائي لأنه غير قادر على استيعاب الحالات الكثيرة".