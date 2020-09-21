تحذير من فيضان محتمل في مصر

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أرسلت محافظة البحيرة منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الإجراءات بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.



وبحسب المنشور فإن ارتفاع منسوب النيل قد يؤدي إلى حدوث فيضان، يتسبب في غرق مناطق واسعة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.