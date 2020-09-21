عربي

تحذير من فيضان محتمل في مصر

تحذير من فيضان محتمل في مصر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت محافظة البحيرة منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الإجراءات بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وبحسب المنشور فإن ارتفاع منسوب النيل قد يؤدي إلى حدوث فيضان، يتسبب في غرق مناطق واسعة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

أخبار ذات صلة

مصر تعلن عن اكتشاف أثري ضخم للمرة الثانية في أسبوع

مصر تعلن عن اكتشاف أثري ضخم للمرة الثانية في أسبوع

لبنان يسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل رقماً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا)

الكويت: موقفنا ثابت من التطبيع مع إسرائيل ونواجه ضغوطاً لتغييره

الكويت: موقفنا ثابت من التطبيع مع إسرائيل ونواجه ضغوطاً لتغييره

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات &#34;سيادي&#34;

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

وليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطر

وليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطر

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة