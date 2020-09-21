كارثة طبيعية تضرب جنوب فرنسا

قالت وكالة (رويترز)، إن السيوم المفاجأة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه أدت إلى فقدان شخصين في جنوب فرنسا.



وأوضحت أن أجهزة الطوارئ قامت بإرسال 700 شخص وطائرات هليكوبتر ليقدموا المساعدة للسكان المحليين المتضررين من السيول القوية، والتي بدورها أدت إلى إغلاق الطرق وقطع الكهرباء والماء عن بعض الأماكن.



وتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى المنطقة المنكوبة، اليوم الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.





رام الله - دنيا الوطن