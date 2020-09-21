دولي

كارثة طبيعية تضرب جنوب فرنسا

كارثة طبيعية تضرب جنوب فرنسا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز)، إن السيوم المفاجأة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه أدت إلى فقدان شخصين في جنوب فرنسا.

وأوضحت أن أجهزة الطوارئ قامت بإرسال 700 شخص وطائرات هليكوبتر ليقدموا المساعدة للسكان المحليين المتضررين من السيول القوية، والتي بدورها أدت إلى إغلاق الطرق وقطع الكهرباء والماء عن بعض الأماكن.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى المنطقة المنكوبة، اليوم الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

أخبار ذات صلة

طهران تواجه موجة ثالثة من فيروس (كورونا)

طهران تواجه موجة ثالثة من فيروس (كورونا)

اعتقال مشتبه فيه بإرسال طرد سام إلى ترامب

اعتقال مشتبه فيه بإرسال طرد سام إلى ترامب

شاهد: بقنابل الغاز.. الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرة احتجت على قيود الإغلاق بالأعياد

شاهد: بقنابل الغاز.. الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرة احتجت على قيود الإغلاق بالأعياد

الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم مقترحاً بخفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)

الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم مقترحاً بخفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)

رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العام

رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العام

إسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: تسجيل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

وليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطر

وليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطر

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة