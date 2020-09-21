الكويت: موقفنا ثابت من التطبيع مع إسرائيل ونواجه ضغوطاً لتغييره

نقلت صحيفة (القبس) الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصادر حكومية قولها، إن الموقف الكويتي من التطبيع مع إسرائيل ثابت ولم يتغير، مشيرةً إلى أن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيطبع مع إسرائيل.





وأوضحت الصحيفة، وفق مصادرها، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التطبيع مع اسرائيل لم تكن على هامش لقائه مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي ناب عن أمير البلاد في تسلُّم وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، الممنوح للأمير من الرئيس الأمريكي.



وشددت المصادر على أن الكويت لا تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها الراسخ والرافض للتطبيع مع إسرائيل، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي ولم يتغير.



وبينت المصادر أن الكويت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة وتحقيق الحل العادل القائم على مرجعيات السلام، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.



رام الله - دنيا الوطن