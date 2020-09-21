مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في آخر إحصائياتها الوبائية، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 20 وفاة، وذلك مقابل 128 إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102015 حالة من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة".





رام الله - دنيا الوطن