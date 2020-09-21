تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"

الأمير تركي الفيصل

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المخابرت السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، إن إسرائيل يجب أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أن قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام، ينبع من "مبدأ سيادي"، وفق تعبيره.



وشدد الأمير تركي الفيصل، على أن "وقف ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة يفتح المجال للعودة إلى المباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل، مؤكداً أن إصلاح البيت الفلسطيني هو الأساس لحل القضية الفلسطينية.



وأعرب وزير المخابرات السعودي السابق، عن أمله بالوصول لسلام شامل وعادل ومبادرة السلام العربية هي السبيل لذلك.



وشدد على أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة لفتح المجال أمام سلام مع الدول العربية.