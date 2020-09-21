عربي

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"

تركي الفيصل: إصلاح البيت الداخلي للفلسطينيين أساس لحل قضيتهم.. وقرار الإمارات "سيادي"
الأمير تركي الفيصل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المخابرت السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، إن إسرائيل يجب أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أن قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام، ينبع من "مبدأ سيادي"، وفق تعبيره.

وشدد الأمير تركي الفيصل، على أن "وقف ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة يفتح المجال للعودة إلى المباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل، مؤكداً أن إصلاح البيت الفلسطيني هو الأساس لحل القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير المخابرات السعودي السابق، عن أمله بالوصول لسلام شامل وعادل ومبادرة السلام العربية هي السبيل لذلك.

وشدد على أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة لفتح المجال أمام سلام مع الدول العربية.

أخبار ذات صلة

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بين جالياتنا حول العالم

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بين جالياتنا حول العالم

اشتية يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019&#34; ومساهماتها بظل (كورونا)

اشتية يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019" ومساهماتها بظل (كورونا)

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة