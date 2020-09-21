وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد د.علي الجبريني من وحدة مكافحة (كورونا) في القدس، أن تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحي والبيئي في مدينة القدس يومي السبت والأحد.
وأضاف وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين)، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، نتيجة استمرار تفشي فيروس (كورونا)، إضافة إلى 146 إصابة جديدة.
وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل تسع حالات وفاة، و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و254 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، باستثناء مدينة القدس التي لم يرد منها معطيات جديدة.
أفاد د.علي الجبريني من وحدة مكافحة (كورونا) في القدس، أن تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحي والبيئي في مدينة القدس يومي السبت والأحد.
وأضاف وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين)، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، نتيجة استمرار تفشي فيروس (كورونا)، إضافة إلى 146 إصابة جديدة.
وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل تسع حالات وفاة، و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و254 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، باستثناء مدينة القدس التي لم يرد منها معطيات جديدة.
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