وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس: تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي والبيئي بالمدينة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد د.علي الجبريني من وحدة مكافحة (كورونا) في القدس، أن تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحي والبيئي في مدينة القدس يومي السبت والأحد.



وأضاف وفق ما نقل (تلفزيون فلسطين)، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، نتيجة استمرار تفشي فيروس (كورونا)، إضافة إلى 146 إصابة جديدة.



وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل تسع حالات وفاة، و683 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و254 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، باستثناء مدينة القدس التي لم يرد منها معطيات جديدة.