شاهد: بقنابل الغاز.. الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرة احتجت على قيود الإغلاق بالأعياد

كما واصل آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، التظاهر أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو ورحيل حكومته، رغم الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر مواقع صحيفة اسرائيلية، أن مظاهرة اليوم تعتبر الـ14 منذ انطلاق موجة الاحتجاج الحالية، الرافضة لاستمرار نتنياهو في الحكم بينما يحاكم في ملفات فساد، وفي ظل إخفاقات حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.