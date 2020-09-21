شؤون فلسطينية

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية ثلاث حفلات زفاف في محافظة جنين، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من فيروس (كورونا).

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات.

وأضافت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات لمخالفتهم التعليمات

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