لبنان يسجل رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وتوصية بالإغلاق الكامل

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان يوم الأحد، رقماً قياسياً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة، في لبنان، تسجيل أكثر من 1006 إصابات جديدة، فيما أوصى القائم بأعمال وزير الصحة، حمد حسن، بإغلاق كامل لمدة أسبوعين لكبح جماح التزايد المنذر لأعداد الإصابة التي تسجل يومياً.



وارتفع إجمالي إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 29303 حالات، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا)، 297 حالة وفاة منذ تسجيل اول حالة في البلاد أواخر شباط/فبراير الماضي.



وبدأت الأعداد في التزايد منذ تخفيف إجراءات الإغلاق، وإعادة تشغيل المطار الدولي الوحيد في البلاد في أوائل تموز/يوليو الماضي.