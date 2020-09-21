الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم مقترحاً بخفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعًا عبر الإنترنت، ستناقش خلاله مقترح وزير المالية، يسرائيل كاتس، خفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست).





يشار إلى أن إغلاقاً شاملاً فرضته الحكومة الإسرائيلية بدأ يوم الجمعة الماضية، بسبب التفشي الكبير لفيروس (كورونا).





ووفق مراقبين إسرائيليين، فإنه يتوقع أن يخسر الاقتصاد خلال فترة الإغلاق الشامل، مليارات الشواكل.





رام الله - دنيا الوطنتناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين، مقترحاً بخفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)، على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء (كورونا).