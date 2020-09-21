رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العام





من جهته، قال نتنياهو عبر (تويتر): "‏اتفقت مع الرئيس الهندوراسي أرنندس على أن هندوراس ستفتح سفارة لها في (أورشليم) قبل نهاية العام".



يذكر أنه وفق موقع قناة (i24 news) فقد كانت هندوراس قد افتتحت في أيلول/ سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.



وفي شهر أعلن كانون الثاني/يناير الماضي أعلن رئيس هندوراس أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هندوراس، خوان هيرنانديز: إن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس، خلال الشهور المقبلة.وخلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أضاف هيرنانديز، "سننقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس، وآمل أن تحدث هذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام".وأوضح بالقول "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والموافقة على فتح السفارات في تيغوسيغالبا والقدس على التوالي".وذكر: "نريد حدوث ذلك قريبًا، إذا كان فيروس (كورونا) يسمح بذلك".