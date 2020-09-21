شؤون فلسطينية

بـ "اندماج الشعبين".. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بـ "اندماج الشعبين".. ضاحي خلفان يُقدم مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
ضاحي خلفان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، تقديم مبادرة جديدة، للفلسطينيين والإسرائيليين، تقضي باندماجهم في دولة واحدة.

وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير): "يسرني ويسعدني، أن أتقدم للقادة الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك باندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة، تؤمن بحقوق الإنسان". 

وأضاف: أن اندماج الفلسطينيين مع الإسرائيليين في دولة واحدة أمنيتي، لأن هذا "الحل العادل لبني الإنسان كلكم أهل هذه الأرض"، وفق تعبيره.

ووجه كلامه للفلسطينيين والإسرائيليين بقوله: "ألغوا عنكم هذه الأحقاد العفنة، أنت يهودي، وأنت عربي، كونوا على أي دين، فأنتم على تراب واحد وستدفنون فيه... إيش المشكلة؟؟".

وتابع خلفان: "سواءً إسرائيل أو فلسطين، وسواءً أورشليم أو القدس، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، الأرض هي.. هي عليها اليهودي والمسلم والمسيحي، اقبلوها وطناً واحداً للجميع تحت أي اسم، وإسرائيل نبي يعترف فيه اليهودي والمسلم"، كما قال.

وقال خلفان: إن "اليهود والفلسطينيين ما يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية، على صراعكم العفن، أهلكتوا 400 مليون إنسان في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين، أن تكونوا دولة واحدة، لا يهودي ولا مسلم، المواطنة ليست بالدين، ولكن المواطنة بالأرض التي أنتم عليها تتصارعون".

وختم خلفان تغريداته بتساؤل: "ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني إسرائيل، اليوم رئيسها نتنياهو، وبكره رئيسها البرغوثي؟" على حد قوله. 

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