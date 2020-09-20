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شؤون فلسطينية

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم الاثنين: "إننا ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي".

وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن "كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، حسب القانون، ونحن في حركة فتح ملتزمون، وبعد الانتخابات، يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني".

وتابع الرجوب: نحن معنيون، أن يكون الجميع داخل النظام السياسي، وبعد أن نذهب للبرلمان، نجري انتخابات رئاسية، ثم نشكل المجلس الوطني، حسب الظروف.

وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)،على أن الشراكة موضوع محسوم، وموضوع الانتخابات الطريق للحكم.

وقال: إن هناك حواراً بيننا وبين حماس، وبمعرفة الفصائل الفلسطينية، ومخرجات وطنية، والجهاد الإسلامي الأكثر حماساً لحالة التوافق الوطني.

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