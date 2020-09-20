وليد العوض ينتقد صائب عريقات وموسى أبو مرزوق بسبب قطر

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رام الله - دنيا الوطن

انتقد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، تصريحات صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس).



وقال العوض في تصريحات صحفية، نشرها عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "الدكتور صائب عريقات، يشيد بموقف قطر من القضية الفلسطينية، رغم ما جاء في اتفاقها الاستراتيجي مع أمريكا من تبني رؤية ترامب، وأمس كان الدكتور موسى أبو مرزوق يبرر أن قطر تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا يمكنها ذلك إلا عبر إسرائيل".



وأضاف العوض: "كل هذا يأتي ودولة قطر، قالت على رؤوس الأشهاد: إنها تتبنى في البيان المشترك مع أمريكا صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتشهر تطبيعها لتتسابق مع الإمارات والبحرين في هذا الطريق المذل".



وختم العوض تصريحاته بالقول: "اليوم تذر الرماد في العيون مستخفة بعقولنا، وتعلن تمسكها بإنهاء الاحتلال، وبإقامة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، التي بلعتها (صفقة ترامب) منذ إعلانها.. يا جماعة الخير، يا أصحاب العزف الثنائي كفى.. إن المستجير بقطر، كالمستجير من الرمضاء بالنار".