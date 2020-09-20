قوات الاحتلال تعتقل شابين وتمنع مصلين من دخول الأقصى



يأتي ذلك، بالتزامن مع منع قوات الاحتلال المصلين من غير سكان البلدة القديمة في القدس من دخول المسجد الأقصى.



وأفادت المصادر، بأن الكثيرين، اضطروا لأداء صلاة العشاء خارج أبواب المسجد.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين مقدسيين، فيما منعت المصلين من غير سكان البلدة القديمة في القدس من دخول المسجد الأقصى.وأفادت مصادر من القدس، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد العتيق، وعبد الله الجولاني، قرب باب الأسباط في القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).