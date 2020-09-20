روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

وعبر فتوح عن شكره وتقديره للجزائر لدورها العظيم والمهم، واعتبار أن القضية الفلسطينية مقدسة، ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وعدم مباركتها اتفاقيات التطبيع التي قامت بها بعض الحكومات العربية مع إسرائيل، ولن تكون جزءاً منها، في الوقت الذي قامت به البحرين والإمارات بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومواقف الشعب الجزائري في دعم القضية الفلسطينية، ومعارضتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.وأشاد في تصريح له اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالدور المميز الذي تلعبه الجزائر، حكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، والرافضة للاحتلال الإسرائيلي.