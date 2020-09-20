إسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1.236 حالة، وتسجيل 3.790 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل إلى 187.396 إصابة، بحسب الصحة الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 52.262 مصاباً.



وأوضحت في بيان لها، أن من بين الاصابات هناك 643 حالة خطيرة، منها 170 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 241 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 133,898 شخصًا للشفاء.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 1.295 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 50.967 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي (كورونا).