عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: حكومة نتنياهو تناقش اليوم مقترح وزير المالية يسرائيل كاتس خفض رواتب الوزراء وأعضاء (كنيست)

دولي

إسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل: تسجيل 3790 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس (كورونا) منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1.236 حالة، وتسجيل 3.790 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل إلى 187.396 إصابة، بحسب الصحة الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 52.262 مصاباً.

وأوضحت في بيان لها، أن من بين الاصابات هناك 643 حالة خطيرة، منها 170 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 241 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 133,898 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 1.295 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 50.967 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي (كورونا).

أخبار ذات صلة

رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العام

رئيس هندوراس: نأمل بأن ننقل سفارتنا إلى القدس هذا العام

فرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: تسجيل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مسؤول إسرائيلي: الجيش سيضطر لاستخدام الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلاً

مسؤول إسرائيلي: الجيش سيضطر لاستخدام الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلاً

البرهان يُفاوض الادارة الأمريكية بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان يُفاوض الادارة الأمريكية بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

بومبيو: مزيد من الدول ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وستتعامل معها تجاريًا

بومبيو: مزيد من الدول ستعترف بحق إسرائيل بالوجود وستتعامل معها تجاريًا

إيران: 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيران: 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)

وفاة نائب رئيس حكومة أوزبكستان بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

روحي فتوح يُثمن دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بين جالياتنا حول العالم

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) بين جالياتنا حول العالم

اشتية يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019&#34; ومساهماتها بظل (كورونا)

اشتية يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019" ومساهماتها بظل (كورونا)

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

النيابة العامة بغزة تُعلن تخصيص رقم لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية

النيابة العامة بغزة تُعلن تخصيص رقم لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة