النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع



وأضافت في تقريرها اليومي، أن 43 قضية من هذه القضايا، تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و50 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وتابعت: أن 319 قضية، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، 256 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف 76 متهم على مختلف القضايا المذكورة.





واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الأحد: إنها فتحت تحقيقاً فى 668 قضية، على مستوى محافظات القطاع.