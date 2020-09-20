سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من شرطة المحافظة، نظمت جولة للتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية في المسابح والمتنزهات والأماكن العامة، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا).



وتخلل ذلك، إغلاق ثلاثة مسابح؛ لعدم التزام أصحابها بإجراءات السلامة العامة، وتحرير 83 مخالفة لعدد من المحال والمنشآت والأفراد، لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والتأكيد على أصحابها، بأنه سيتم إغلاقها في حال تكرر عدم الالتزام.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، اليوم، ثلاثة مسابح، لعدم التزام أصحابها بإجراءات السلامة العامة في عدة مناطق في المحافظة.