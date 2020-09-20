فرنسا تُسجّل أكثر من 10000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أكثر من 10000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفق وزارة الصحة في البلاد، فقد حددت الإصابات الجديدة، بالفيروس، 10569، في تراجع، مقارنة مع الأيام السابقة، بسبب إغلاق مختبرات الفحوص.



وأضافت الوزارة، أن 3894 مريضاً بفيروس (كورونا) أدخلوا إلى المستشفى في الأيام السبعة الماضية، أي أكثر بـ 41 مقارنة مع أرقام السبت، بينهم 593 في العناية المركزة، وهو نفس الرقم الذي سجل يوم السبت، كما أضافت إدارة الصحة العامة.





ومنذ بدء الوباء، توفي 31585 شخصاً على الأقل بفيروس (كورونا) في فرنسا.



رام الله - دنيا الوطن