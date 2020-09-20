الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى سوريا.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان أصدرته على موقعها الرسمي على لسان مصدر عسكري، إن "المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت، أمس السبت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".



وبين المصدر، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن، وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية".

رام الله - دنيا الوطن