بريطانيا: تسجيل 3899 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، 3899 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك وسط تحذيرات من الحكومة من إمكانية فرض إغلاق جديد في البلاد.



ووفق وزارة الصحة في البلاد، فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس ليصل ليصل إلى مستوى 394257 حالة، فيما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي، 18 وفاة جديدة.



وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.



رام الله - دنيا الوطن