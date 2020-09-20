عربي

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، قراراً بشأن صلاة الجنازة، في ظل جائحة (كورونا).

وقررت الوزارة/ السماح ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، بصلاة الجنازة في المساجد، في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، قراراً بعودة صلاة الجنازة ابتداء من يوم غد الاثنين بالمساجد الكبرى، التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح والمساجد التي ستعلن عنها كل مديرية وفقا لخطة الوزارة.

وأشار إلى أن وزارته وضعت عدة ضوابط لتنظيم صلاة الجنازة، وهي كالتالي: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ومن الضوابط أيضا أن تكون مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم الانصراف.

وقال إنه "لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، كما لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد".

واختتم بالتأكيد على ضرورة "الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، كما أنه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به".

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

الخارجية القطرية: حملات مضللة تحاول خلط القضايا وتشويه صورة قطر على حساب الشعب الفلسطيني

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: أول وزير صحة عربي يتلقى لقاح فيروس (كورونا)

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تركي الفيصل يكشف سراً خطيراً بشأن إسقاط صدام حسين

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

تونس: خامس منتج للفوسفات بالعالم.. تستورد هذه المادة لأول مرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

محمد عياش يُشيد بالدور الكبير للعاهل الأردني في دعم القضية الفلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 668 قضية على مستوى محافظات القطاع

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

سلفيت: الشرطة تُغلق ثلاثة مسابح وتحرر 83 مخالفة

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم

اشتية يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019&#34; وتقرير مساهماتها بظل (كورونا)

اشتية يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019" وتقرير مساهماتها بظل (كورونا)

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

تحذير حقوقي من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الأخرس وشعيبات

النيابة العامة بغزة تعلن تخصيص رقم لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية

النيابة العامة بغزة تعلن تخصيص رقم لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية

جنين: إغلاق بلدة ميثلون لمدة أربعة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة ميثلون لمدة أربعة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

شاهد: بعد غياب 9 سنوات.. فنانة لبنانية تعود الى الغناء

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

ابنة أصالة تفسخ خطبتها بعد شهرين من إتمامها

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ بسوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: مي العيدان تثير حيرة وتساؤلات الجمهور في أحدث ظهور لها

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: شيماء سيف في وصلة رقص على "أماكن السهر"

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: &#34;العهر في تفكيرك&#34;

شاهد: هند القحطاني تنفعل بعد وصف بناتها بالراقصات: "العهر في تفكيرك"

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج &#34;أحمد السبكي&#34;

الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لنجلي المنتج "أحمد السبكي"

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

شاهد: ماجد المصري يحتفل بخطوبة إبنته (ماهيتاب).. فهل تشبه والدها؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

هل تعرفون أن هذا الممثل الشهير هو شقيق الفنان محمد صبحي؟

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

شاهد: حملة ضد مريم حسين واتهامات بإقامتها حفلات مختلطة في الظلام

عربي

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

الجيش الأردني يكشف تفاصيل إحباط محاولة تسلل شخص لسوريا

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

مصر: وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديداً بشأن صلاة الجنازة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: ثلاث وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)