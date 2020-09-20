شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019" وتقرير مساهماتها بظل (كورونا)

اشتية يتسلم تقرير "الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019" وتقرير مساهماتها بظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم للعام 2019، وتقرير اللجنة الخاص بمساهمتها في ظل أزمة تفشي جائحة (كورونا) للفترة ما بين آذار/مارس- تموز/يوليو 2020، من رئيس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، وبحضور الأمين العام للجنة د. دوّاس دوّاس.

وأطّلع رئيس الوزراء من أبو زهري على التطور الذي شهدته اللجنة الوطنية في أدائها لمسؤولياتها ومهامها، وذلك من خلال العمل مع المنظمات الدولية المتخصصة (يونسكو، إيسيسكو، ألكسو)، والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات الوطنية الشريكة، من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذها، بالإضافة لما تميزت به من سرعة الاستجابة للتعامل مع التداعيات الثقافية والتربوية والعلمية بعد تفشي فيروس (كورونا) من تبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية، وصولا لنشر التقارير والمبادرات الفلسطينية على الموقع الرسمي لمنظمة (يونسكو) والمنظمات الأخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة كأحد مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وبدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني، وبالجهد المشترك مع وزارة الثقافة.

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اشتية يتسلم تقرير &#34;الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 2019&#34; وتقرير مساهماتها بظل (كورونا)

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