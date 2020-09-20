مسؤول إسرائيلي: الجيش سيضطر لاستخدام الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلاً

القبة الحديدية تعترض صواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال قائد الدفاعات الجوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ران كوخاف: إن المهام الملقاة على عاتق وحدات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى.



ورجح في تصريحات لموقع (واللا) الإسرائيلي: أن الجيش سيضطر إلى استخدام الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال كوخاف: إن المساحة الضيقة لإسرائيل، تشكل تحدياً ذا مغزى للدفاعات، إلا أن هذه الدفاعات تتيح للقيادة اتخاذ القرارات حول المكان، والوقت المناسب للرد على الهجمات الخارجية، ضارباً مثلاً على ذلك في المواجهة المستمرة مع حماس في قطاع غزة.



وتابع: تتيح القبة الحديدية للقيادة متسعاً من الوقت لاتخاذ القرار حول كيفية الرد على الهجمات الصاروخية، مشيراً إلى عملية الحزام الأسود و"تصفية بهاء أبو العطا في غزة".



وأضاف قائد الدفاعات الجوية في جيش الاحتلال، أن نسبة نجاح اعتراض القبة الحديدية للصواريخ التي أطلقت من القطاع خلال عملية الحزام الأسود، 94.7%، أي 253 اعتراضاً من خلال 300 هدف، وفق زعمه.