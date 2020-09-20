النيابة العامة بغزة تعلن تخصيص رقم لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية





يأتي ذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم، على أن تتضمن الشكوى، اسم المشتكي ثلاثي، رقم جوال المشتكي، المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/مدرسة/ مؤسسة)، بالإضافة إلى إلى اسم المشكو ضده "صاحب المولد أو من يمثله"، رقم جوال المشكو ضده، توقيت قطع التيار ومدته، أو طبيعة المخالفة.



وأضافت النيابة العامة: أن البلاغ المقدم عبر رقم (واتساب)، يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانونية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة بغزة، عن تخصيص رقم واتساب ‏(59-487-7120 +972) لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية التجارية والامتناع عن تقديم الخدمة.