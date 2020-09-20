جنين: إغلاق بلدة ميثلون لمدة أربعة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)





وستقوم بلدية ميثلون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار.



وطالب الرجوب كافة أبناء المحافظة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأخذ الحيطة والحذر للمحافظة على صحتهم في ظل انتشار الوباء المستجد لجائحة (كورونا).





وأوضح محافظ جنين، الذي ما زال في داخل الحجر الصحي المنزلي وطاقمه المقرب منه، أنه مستمر في الحجر المنزلي؛ استجابة لتعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة المتبعة بذلك، مؤكدا أن الاستهتار وإهمال إجراءات السلامة العامة والوقاية سيؤدي إلى مزيد من الإصابات.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق بلدة ميثلون لمدة أربعة أيام، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالبلدة إلى 18 إصابة.وبدأ الإغلاق وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك)، من صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/20 وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة.