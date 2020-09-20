أهالي سلوان يصدون محاولة مستوطنين اقتحام منطقة العين

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي بلدة سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية الشرقية، مساء اليوم الأحد لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضي منطقة العين في وادي حلوة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية في المكان والاحتفال بما يعرف برأس السنة العبرية.



وتمكن الأهالي من منع المستوطنين من الوصول إلى عين سلوان، لكنهم قاموا بأداء طقوسهم قرب إحدى قنوات المياه في منطقة البستان.



وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات مكثفة للمجموعات المستوطنين بأزياء خاصة، وذلك تزامناً مع ما يسمى رأس السّنة العبرية.



ويتوقع أن تشهد العديد من الأضرحة والمقامات والأماكن الدينية في الضفة الغربية اقتحامات من قبل مجموعات المستوطنين بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.