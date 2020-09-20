معروف: الصحة انتهت تقريباً من تحديد ملامح الخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة سلامة معروف، اليوم الأحد: إن سياسات وزارة الصحة في محاصرة الوباء تجدي نفعاً، والدليل انخفاض أعداد الإصابات خاصة في محافظة الشمال.



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، أن قراءة الحالة الوبائية تتم بشكل مستمر، وبناءً عليها يتم اتخاذ إجراءات تخفيف الحظر من عدمه.



وقال معروف: إن انخفاص الإصابات المسجلة أمر إيجابي، لكن خصوصية الفيروس وطبيعة العلاقات في مجتمعنا، تستدعي عدم الركون أو التراخي في إجراءات الوقاية.



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن وزارة الصحة انتهت تقريباً، من تحديد ملامح الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع، مشيراً إلى أن هناك مساعٍ حثيثة لتوفير جهاز فحص آخر لزيادة عدد العينات لمعرفة طبيعة الحالة الوبائية أكثر داخل قطاع غزة.



وقال: إن هناك زيادة في نسبة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الجائحة، مما يهدد القطاع الصحي في غزة، محذراً من أن الطمأنية الزائدة بشأن حصر الوباء ستكون نتائجها وخيمة.



وأضاف معروف: أن انخفاص الإصابات المسجلة أمر إيجابي لكن خصوصية الفيروس وطبيعة العلاقات في مجتمعنا تستدعي عدم الركون أو التراخي في إجراءات الوقاية.



وأكد أنه لا يمكن أن نغامر بالحالات التي تعاني من أمراض مزمنة داخل المجتمع ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكداً أن المطلوب من المواطن التعايش مع الإجراءات الوقائية وليس مع الفيروس.