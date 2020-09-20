شؤون فلسطينية

استشهاد أحد عناصر كتائب القسام في انهيار نفق شمال قطاع غزة

استشهاد أحد عناصر كتائب القسام في انهيار نفق شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مساء اليوم الأحد، أحد عناصر المقاومة في قطاع غزة، جراء حادث عرضي وقع شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس: نزف المجاهد خليل محمد لبد من معسكر جباليا الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

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