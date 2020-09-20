استشهاد أحد عناصر كتائب القسام في انهيار نفق شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مساء اليوم الأحد، أحد عناصر المقاومة في قطاع غزة، جراء حادث عرضي وقع شمال القطاع.
وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس: نزف المجاهد خليل محمد لبد من معسكر جباليا الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.
استشهد مساء اليوم الأحد، أحد عناصر المقاومة في قطاع غزة، جراء حادث عرضي وقع شمال القطاع.
وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس: نزف المجاهد خليل محمد لبد من معسكر جباليا الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.
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