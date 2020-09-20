أول تعليق من حركة حماس على تصريحات الرئيس الجزائري بشأن التطبيع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة "حماس" موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري: "نثمن في حركة حماس تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطيني".



ورأى أبو زهري في تصريحات الرئيس تبون "تعبيراً عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين".



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى موقف الجزائر المتمسك بقرارات المبادرة العربية.



وأوضح تبون في مقابلة من المقرر بثها على شاشة التلفزيون الجزائري الرسمي الليلة، أن الجزائر لن تشارك في الهرولة نحو التطبيع ولن تبارك ذلك، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الجزائري هي قضية مقدسة.