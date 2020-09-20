سلفيت: إغلاق مديرية التربية والتعليم في المحافظة لمدة 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بإغلاق مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت لمدة 48 ساعة، وذلك بالتوافق مع الصحة والتربية.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن ذلك يأتي بعدما تبين أن من بين مصابي المحافظة بفيروس (كورونا)، خمسة من المشرفين في التربية، وأن الاغلاق جاء كي يتسنى للطب الوقائي فحص كافة الموظفين بالتربية، وإجراء عملية التعقيم في المبنى.



وكان كميل أعلن تسجيل سبع إصابات جديدة في محافطة سلفيت، و11 إصابة، في قرية "زيتا" التابعة إدارياً محافظة نابلس، وصحياً لمحافظة سلفيت.