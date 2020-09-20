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فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها

فيديو.. الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ولن نكون جزءاً منها
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال زيارة للجزائر ولقائه مع الرئيس تبون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد: إن بلاده لن تشارك في عملية التطبيع ولن تباركها، مجددا مبدأ الجزائر الذي يعتبر القضية الفلسطينية "قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري".

وقال خلال لقاء جمعه ببعض ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية سيبث لاحقا،:"إننا لاحظنا نوعا من الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرا".

وتابع الرئيس الجزائري "لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفي حالة ما إذا تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط".

وكانت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وقعتا اتفاق سلام تطبيعي مع إسرائيل الأسبوع الماضي برعاية أمريكية.


 


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